Париж, , 13:25 — REGNUM Нереалистичные просьбы президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину об освобождении 2,5 тыс. сдавшихся на «Азовстали» в Мариуполе украинских боевиков высмеяли 29 мая читатели французской газеты Le Figaro.

Путин и Донбасс Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — написал один из читателей издания.

«Пора подталкивать Украину к компромиссу. Киев проигрывает. Зеленскому нужно просить о перемирии», — добавил другой пользователь.

«Путин победил. Бесконечные санкции против России. А теперь звонят Путину с просьбой дать им каши!», — отметил еще один из читателей.

«Шольц выглядит немного растерянным. Макрон закатывает глаза. Путин смотрит на них слегка насмешливо», — сыронизировал еще один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которого была обсуждена ситуация на Украине.