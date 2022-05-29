Ростов-на-Дону, , 13:11 — REGNUM 69-летний житель Ростова-на-Дону лишился сбережений, поверив телефонному мошеннику. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 29 мая.

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Заявитель рассказал полицейским, что на его телефон поступил звонок с неизвестного номера. Аферист представился сотрудником одной из брокерских компаний и предложил заявителю якобы выгодно вложить накопления в проведение валютных операций. Мужчина последовал инструкции злоумышленника: открыл брокерский счет и перевёл на него деньги. Сумма хищений составила 2,3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).