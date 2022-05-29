Москва, 29 мая, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Жителей Москвы попросили быть внимательными на улице из-за ухудшения погоды 29 мая. Во второй половине дня ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства.

ИА REGNUM Гроза в Москве

«По данным синоптиков, … до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», — отмечается в сообщении.

Москвичей попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.