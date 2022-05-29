Вашингтон, 29 мая, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Генеральный директор Netflix Тед Сарандос высказался о недавнем падении акций компании на 75%. Он высказался на эту тему в интервью New York Times.

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«Это было ужасающе, разочаровывающе и стыдно», — признался Сарандос. «Мы принимаем решения, основываясь на наилучшей информации, которая у нас есть в этот момент. Они не всегда будут правильными, но то, как ты помогаешь ориентироваться в результатах, и срочность, которую ты привносишь, — вот что помогает людям пережить бурю. А бури ещё будут», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле 2022 года Netflix объявил о потере 200 тыс. подписчиков. Из-за этого стоимость акций рухнула на 75% по сравнению с началом года.