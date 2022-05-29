Екатеринбург, 29 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 29 мая отмечается ураганный ветер. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Опасный ветер

По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным синоптиков, непогода продлится и 30 мая. Также возможны грозы и дожди.