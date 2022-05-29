На Урал пришёл ураганный ветер
Екатеринбург, 29 мая, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В Свердловской области 29 мая отмечается ураганный ветер. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Опасный ветер
По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 20 м/с. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
По данным синоптиков, непогода продлится и 30 мая. Также возможны грозы и дожди.