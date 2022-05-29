Донецк, , 13:04 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получило здание школы №111 в Петровском районе Донецка. Об этом 29 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела с позиций украинских военных преступников повреждения получила общеобразовательная школа по ул. Закарпатской в р-не площади Победы», — отмечается в сообщении.

Также рядом по ул. Июльской повреждения получил жилой дом.