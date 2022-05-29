Кишинёв, 29 мая, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Антиправительственный митинг оппозиции начался в Кишиневе перед парламентом. Демонстранты требуют отставки Майи Санду.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

Митинг связан с арестом экс-президента Игоря Додона. К списку претензий протестующих добавился и рост цен на товары, и на бензин.

В Молдавии почти две недели проходят протестные акции оппозиции, в ходе которой жители выражают недовольство действующей властью.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает дело, возбужденное против него, преследующим геополитические цели.