Тула, 29 мая, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Более 30 кузнецов — участников фестиваля «Торжество металла» — отлили скульптуру самовара для Тулы, сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Новый тульский самовар

Фестиваль «Тула — мастерская России» завершился 28 мая, он стал одном из ключевых событий Года культурного наследия народов России. В его рамках состоялось несколько мероприятий, в числе которых фестиваль кузнечного мастерства «Торжество металла».

Более 30 участников фестиваля, мастера из 15 российских регионов, за два дня создали для Тулы уникальный арт-объект — железный самовар в виде вазы с букетом цветов. В подиум для самовара заложены камни с пожеланиями участников и гостей фестиваля.

Высота кованой скульптуры составила более двух с половиной метров. Арт-объект торжественно передали в дар городу, он расположится в кузнечной слободе ремесленного двора «Добродей».