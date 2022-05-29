Донецк, , 12:53 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Петровский район Донецка. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:42 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Озеряновке 7 снарядов.

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