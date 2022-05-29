Москва, 29 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Казачество должно играть более заметную роль в общественно-политической жизни России. Об этом шла речь на заседании президиума совета при президенте РФ по делам казачества, которое состоялось в Москве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Donland.ru Донские казаки

Встреча в режиме видеоконференции прошла под председательством помощника президента России Дмитрия Миронова.

Обращаясь к собравшимся, Дмитрий Миронов обратил внимание на необходимость изменений в условиях новой геополитической реальности. Сегодня как никогда важно шире привлекать представителей казачества к решению вопросов обеспечения безопасности, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине.

Основные итоги исполнения в 2021 году плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021–2030 годы подвели руководитель ФАДН России Игорь Баринов и атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Также был Участники заседания отметили растущую силу российского казачества, усиление его авторитета среди жителей России и Донбасса. В частности, был поднят вопрос участия казаков в организации системной работы по оказанию гуманитарной помощи жителям пострадавших от действий ВСУ отдельных территорий ДНР, ЛНР и Украины. С информацией выступили первый заместитель атамана Всероссийского казачьего общества, депутат Госдумы Виктор Водолацкий («Единая Россия»), атаман Терского казачьего войска Виталий Кузнецов, верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов и верховный атаман Союза казаков Павел Задорожный.

В ходе заседания были представлены результаты проведения смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский корпус» в 2022 году и меры по развитию казачьего кадетского образования в Забайкалье и на Ставрополье, в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской, Омской и Оренбургской областях. Также рассматривались вопросы подготовки проведения III Всероссийского слёта казачьей молодёжи, деятельности Ассоциации казачьих вузов, создания Центрального музея российского казачества.

Волонтёров и коллективы поощрили за значимую поддержку деятельности совета. За помощь казачьим организациям награда будет вручена генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.