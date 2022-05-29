Анкара, 29 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Житель провинции Османие 39-летний Садык Коджадаллы, ставший героем вирусного видео о полете на зонтике, выразил желание стать первым жителем Турции, который отправится в космос, пишет En Son Haber.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Турции

В 2019 г. в соцсетях стало известным видео, на котором Коджадаллы, находясь в летнем кафе во время урагана, взлетел на большом зонтике.

«Было бы хорошо, если бы господин президент (Реджеп Тайип Эрдоган — прим.) и меня бы отправил в космос», — рассказал он.

Ранее Эрдоган объявил о шагах Турции в рамках Национальной космической программы.