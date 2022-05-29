Воронеж, 29 мая, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Без воды остались жители нескольких улиц Коминтерновского района Воронежа из-за аварии на водоводе 28 мая, работы по устранению аварии продолжаются. Завершить их обещают в ближайшее время.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Вода

В результате аварии без воды остались жители квартала, ограниченного улицами Владимира Невского, 60 лет ВЛКСМ, бульваром Победы, в домах №38 и 42 на бульваре Победы.

По данным мэрии, подвоз технической воды организован по семи адресам: улица Генерала Лизюкова, 46 и 60; улица Владимира Невского, 16, 22 и 28; бульвар Победы, 42; улица 60 лет ВЛКСМ, 9. В ближайшее время аварию обещают устранить, уточняет РИА «Воронеж».