Москва, , 12:42 — REGNUM Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет способна нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности. Об этом 29 мая сообщил начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Дмитрий Князев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Пуск ракеты «Сармат» Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации

«Полезная нагрузка на ракетном комплексе «Сармат» представляет собой большой спектр боевого оснащения. Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса «Воевода», в составе «Сармата» будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки», — сказал он.

Также раньше командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что инфраструктура, которая была создана в СССР в 1980-е годы для ракетных комплексов «Воевода», сегодня дорабатывается и используется для комплекса «Сармат».

Отметим, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в государственную корпорацию «Роскосмос»), она может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира и через Северный, и через Южный полюсы.