Москва, 29 мая 2022, 12:42 — REGNUM Новая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет способна нести гиперзвуковые и крылатые боевые блоки большого класса мощности. Об этом 29 мая сообщил начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Дмитрий Князев в программе «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
«Полезная нагрузка на ракетном комплексе «Сармат» представляет собой большой спектр боевого оснащения. Много абсолютно разных вариантов, в том числе, в отличие от ракетного комплекса «Воевода», в составе «Сармата» будут боевые блоки большого класса мощности и гиперзвуковые планирующие крылатые блоки», — сказал он.
Также раньше командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев рассказал, что инфраструктура, которая была создана в СССР в 1980-е годы для ракетных комплексов «Воевода», сегодня дорабатывается и используется для комплекса «Сармат».
Отметим, межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева (входит в государственную корпорацию «Роскосмос»), она может доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира и через Северный, и через Южный полюсы.