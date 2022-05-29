Исламабад, , 12:38 — REGNUM Провинция Синд обвинили соседний Пенджаб в Пакистане в краже воды. Об этом заявил советник по сельскому хозяйству провинции Синд Манзур Васан, передает ARY News.

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Он обвинил Пенджаб в краже воды Синда с помощью плотин «Управления системы реки Инда. По его мнению, Синд хотят превратить в пустыню.

Нехватка воды в провинции достигла тревожного уровня в 53%. При этом уровень воды на плотинах Чамша и Таунса упал до 40 тыс. кубометров в секунду.

Васан попросил премьер-министра Шехбаза Шарифа обеспечить подачу надлежащей доли воды Синду.

В Пакистане установилась жара, которая привела к засухе. Министр водного хозяйства Сайед Хуршид Ахмед Шах ранее заявил, что ситуация с водой в стране улучшится к 30 июня.