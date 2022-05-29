Чита, 29 мая, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Чите 28–29 мая праздновали день города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по этому случаю в столице Забайкалья провели множество культурных мероприятий.

Мэрия Читы День рождения Читы. Шествие трудовых коллективов

«Мы сегодня обращаемся к истокам. Мы отдаем дань казакам первопроходцам, поскольку они положиди начало нашему городу. Город это не просто дома, это люди. И сегодня хочется поблагодарить тех, кто вкладывает в развитие города, чтобы он процветал. С праздником!» — сказал глава городского округа «Город Чита» Евгений Ярилов в ходе торжественного возложения цветов к памятнику «Петру Бекетову со товарищи».

Самым массовым стало шествие трудовых коллективов, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек, представляющих более 200 коллективов. Колонну работников системы образования возглавил сити-менеджер Александр Сапожников.

«Чита — это город с большой историей. Это маленький Петербург. Это город, в котором трудились в тылу наши дедушки и бабушки. Сегодня Чита — город трудовой доблести!» - считает градоначальник.

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С 2008 Чита — административный центр Забайкальского края, крупный промышленный и культурный центр Восточной Сибири.