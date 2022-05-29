Москва, , 12:36 — REGNUM Компания «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва совместно с учёными Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова разрабатывают уникальный мобильный комплекс лучевой терапии. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Лучевая терапия Minzdrav.gov.ru

Представители организации Роскосмоса и Сеченовского университета подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на полях международного медицинского форума «Вузовская наука. Инновации». В соответствии с этим соглашением Сеченовский университет присоединится к проекту разработки нового комплекса лучевой терапии.

«Информационные спутниковые системы» совместно с Томским политехническим университетом и НПЦ «Полюс» разрабатывают мобильную установку для лечения онкобольных с 2020 года. Комплекс создаётся на основе отечественной технологии малогабаритного бетатрона.

Специалисты Сеченовского университета помогут в разработке комплекса, организуют площадку для испытаний оборудования и проведут рассмотрение проекта в профессиональном медицинском сообществе. Новый комплекс должен стать дешевле имеющихся аналогов, а также будет отличаться широким спектром применения.

«Сегодня в условиях импортозамещения мы готовы создать исключительно отечественный продукт», — отметил генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» Николай Тестоедов.

Испытания предсерийных образов комплекса запланированы на 2024 год. После сертификации оборудование сможет поставляться в медицинские учреждения во всех регионах России.