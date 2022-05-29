Волгоград, , 12:31 — REGNUM Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях объявлено на территории Волгоградской области на 29 мая, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Согласно информации ведомства, днём и до конца суток 29 мая в отдельных районах Волгоградской области ожидаются грозы с усилением западного ветра в порывах 15-20 м/с.

По данным Росгидрометцентра, в Волгоградской области до 21:00 29 мая действует жёлтый уровень погодной опасности.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: при парковке машин следует выбирать место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не нужно приближаться к ним. Также рекомендуется воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.