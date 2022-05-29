Москва, 29 мая, 2022, 12:49 — ИА Регнум. В столичном спорткомплексе «Баскет Холл Москва» 28 мая прошёл XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии, посвященный памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Торжественное мероприятие посетил корреспондент ИА REGNUM.

Кадр с турнира XVI Международный турнир по дзюдо среди полиции и армии

В рамках события состоялись поединки по дзюдо среди сборных Министерства внутренних дел РФ, Минобороны РФ, МЧС РФ, Росгвардии, Федеральной налоговой службы РФ и Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также силовых структур Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Также на мероприятии была организована церемониальная часть, в ходе которой заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов вместе с почётными гостями вручил семьям сотрудников, погибших при исполнении профессионального долга, ключи от автомобилей.

Первое место по итогам турнира заняла команда Федеральной службы войск национальной гвардии России. Второе место забрала сборная МВД Беларуси, а бронзовые медали вручили командам МВД РФ и МВД Узбекистана.

Напомним, что с 2007 года Оргкомитету Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии удалось материально поддержать семьи более 500 сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Всего же за время проведения подобной благотворительной программы были переданы ключи от 92 автомобилей и двух квартир.