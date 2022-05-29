Волгоград, 29 мая, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Шесть человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в городе Волжский Волгоградской области. Об этом 29 мая сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Duma.gov.ru Инспектор ГИБДД

На перекрестке улиц Оломоуцкая и Карбышева LADA Kalina не предоставила преимущество в движении и врезалась в автомобиль-кроссовер.

В обеих машинах находилось семь человек. Предварительно пострадали 6 человек, в том числе двое детей.