Астрахань, , 12:25 — REGNUM Усиление пожарной опасности возможно в Астраханской области в связи с сильной жарой, предупреждение действует с 28 мая до 2 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

Как уточнили в ведомстве, в ближайшие дни в регионе ожидается повышение температуры в дневные часы до +31…36°, при сильном ветре с порывами до 20 м/с и отсутствии осадков. Эти факторы способствуют усилению пожарной опасности.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила противопожарной безопасности.

Добавим, что, по данным прогностической карты Росгидрометцентра, в Астраханской области до 31 мая действует жёлтый уровень погодного опасности из-за высокой опасности возникновения пожаров.