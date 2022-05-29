Москва, 29 мая, 2022, 12:23 — ИА Регнум. На сегодняшний день на территории России не было зафиксировано случаев острого гепатита неизвестной этиологии, риск завоза этого заболевания в нашу страну является минимальным. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Вирус гепатита

«В Российской Федерации по состоянию на 29 мая 2022 года случаев заболевания острым гепатитом неизвестной этиологии не выявлено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что в целях предупреждения риска завоза этой инфекции в Россию принимаются все необходимые меры и в том числе — повышенный контроль на санитарно-карантинных пунктах.

Кроме того, отмечается, что с большим количеством, на территории которых были выявлены случаи заболевания гепатитом неизвестной этиологии, авиационное сообщение было ограничено и потому риск его завоза в Россию оценивается как минимальный.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 27 мая было зафиксировано в общей сложности 650 вероятных случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 33 странах пяти регионов ВОЗ. При этом девять человек умерло от этой болезни и еще 38 потребовалась трансплантация печени.