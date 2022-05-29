Барнаул, , 12:22 — REGNUM Пресс-центр мэрии Барнаула 29 мая известил об изменении схемы движения транспорта на пр. Калинина с 30 мая и увеличении количества полос. Поясняется при этом, что в целях повышения пропускной способности при движении со стороны ул. Северо-Западной на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина временно демонтировали островок безопасности, нанесли дорожную разметку. Также там установят соответствующие дорожные знаки.

Барнаул. При движении со стороны ул. Северо-Западной на пересечении пр. Калинина и ул. Кулагина с 30 мая изменится организация движения в соответствии с указанными направлениями. Мэрия Барнаула

«Просим участников дорожного движения быть внимательными на данном участке, соблюдать требования дорожных знаков и разметки», — призывают в городской мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2021 год в Алтайском крае построено и отремонтировано свыше 900 километров автодорог, общие затраты на содержание и развитие сети автодорог составили 15,8 млрд. рублей — 110% к 2020 году.

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