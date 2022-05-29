Кишинёв, 29 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон считает, что дело, возбужденное против него, преследует геополитические цели.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По его мнению, уголовное дело находится «на контроле, выходящем за стены президентуры».

«Есть основания считать, что преследуются не только внутренние политические интересы, не только борьба с оппозицией, но и определенные геополитические цели, а все тайное рано или поздно становится явным», — написал он в Telegram-канале.

26 мая суд в Кишиневеотправил Додона под домашний арест на 30 суток. 24 мая антикоррупционная прокуратура задержала его на 72 часа. Его подозревают в госизмене и коррупционных преступлениях.