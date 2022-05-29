Воронеж, 29 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. По-настоящему летняя погода ожидается в Воронеже в последние дни мая и в начале июня, потепление в регион придёт уже с 30 мая. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию регионального гидрометцентра.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жара, солнце, лето

Если 29 мая дневная температура в регионе не превысит +17, а ночная +8 градусов, то уже 30 мая днём потеплеет сразу до +23, температура в ночь на 31 мая составит +15 градусов. В последний день мая днём прогнозируется до +27, при этом ожидаются дожди и грозы.

Первый день июня также, по прогнозу будет дождливым, но тёплым — до 25 градусов. 2 июня летняя погода в регионе сохранится.