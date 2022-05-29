Казань, , 12:15 — REGNUM Во время выхода из речного порта Казань на реке Волга сел на мель теплоход «Восход-51», который следовал по маршруту Казань — Свияжск. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарии.

На мели

«В 09:05 (совпдает с мск) 29 мая поступило сообщение о том, что теплоход «Восход-51» на реке Волге сел на мель. Теплоход выполнял рейс Казань — Свияжск, на борту находились 30 человек, в том числе два ребенка. Теплоход сел на мель при выходе из речного порта Казань на 1308-м км реки Волги в 100 м судового хода», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для того, чтобы снять «Восход-51» с мели прибыли теплоходы «Москва-160» и «Альметьевск». При этом, по данным татарской транспортной прокуратуру, после инцидента пассажиров перевезли на берег, пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате происшествия нет, судно не получило повреждений и не мешает другим судам. Ведется установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Магнитогорске Челябинской области в пруду Заводском погиб 15-летний мальчик.