Губаха, Пермский край, , 12:15 — REGNUM В Губахе Пермского края местный житель стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника изолятора, в котором находился под административным арестом. Об этом сообщает краевое управление СКР.

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Известно, что 32-летний гражданин, проживающий в посёлке Углеуральский, находясь в камере, нарушал правила внутреннего распорядка. И во время пресечения его противоправных действий он напал на сотрудника полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления. Проводится комплекс следственных действий.