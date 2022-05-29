Губаха, Пермский край, 29 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Губахе Пермского края местный житель стал фигурантом уголовного дела о нападении на сотрудника изолятора, в котором находился под административным арестом. Об этом сообщает краевое управление СКР.

https://kostroma.sledcom.ru Следственный комитет

Известно, что 32-летний гражданин, проживающий в посёлке Углеуральский, находясь в камере, нарушал правила внутреннего распорядка. И во время пресечения его противоправных действий он напал на сотрудника полиции.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления. Проводится комплекс следственных действий.