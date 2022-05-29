Краснодар, , 12:10 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в ковид-стационары попали ещё 19 человек, данные на 29 мая опубликованы на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 28 мая, сообщалось о госпитализации 32 пациентов.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 70 новых случаев заражения, что на 35 меньше, чем накануне.

«В Краснодаре положительный результат исследования получили 29 жителей, в Сочи — восемь, в Геленджике — пять», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Выздоровел за сутки 51 пациент. В ковид-стационарах продолжают лечение 272 человека, в том числе семь человек находятся на ИВЛ.

В общей сложности в регионе с марта 2020 года подтверждено 260 983 случая заражения коронавирусом, выздоровел 249 371 житель, скончались 10 922 человека.