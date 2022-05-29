Лос-Анджелес, США, 29 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Осенью 2022 года на сервисе Disney Plus выйдет мультсериал-антология по вселенной «Звёздных войн». Об этом 29 мая пишет Collider.

KAMiKAZOW Звездные войны

Проект называется Star Wars: Tales of the Jedi («Звёздные войны: Сказания о джедаях»). Шоу расскажет о приключениях джедаев из эпохи приквелов, включая графа Дуку, Квай-Гона Джинна и Асоку Тано. Актёр Лиам Нисон, сыгравший Квай-Гона, озвучит своего персонажа в одном из эпизодов мультсериала.

Ранее продюсер «Звёздных войн» Кэтлин Кэннеди отказалась от своих слов о том, что студия Lucasfilm будет избегать подхода, при котором старых персонажей «Звёздных войн» будут играть новые актёры. «Я никогда не говорю никогда», — объяснила она.