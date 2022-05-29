Донецк, , 12:06 — REGNUM Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что его мобилизовали в армию под угрозой тюремного заключения. Видеозапись его рассказа 29 мая приводит штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»

«Меня мобилизовали 24 февраля. Сказали: или тюрьма, или сюда. Это неправда, что российские солдаты казнят здесь людей. Русские — хорошие люди, хорошие солдаты. Ничего плохого я не могу сказать. Они не издеваются, как говорят украинцы», — сказал он.

Также пленный ВСУ добавил, что русские солдаты стоят друг за друга, как брат за брата и добавил, что украинские командиры не такие, а продажные, так как они бросили его вместе с сослуживцами «как мясо» на убой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что российскими средствами противовоздушной обороны в районе н. п. Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины.