Донецк, 29 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Озеряновке 7 снарядов. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:30 — н.п. Новгородское — н.п. Озеряновка: выпущено 7 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град».