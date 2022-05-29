Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. В Ростовской области с 30 мая снимаются ограничения, которые на протяжении долгого времени вынуждены были соблюдать предприятия общественного питания. Кафе, ресторанам и танцевальным клубам теперь разрешается работать по ночам. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной клуб

Принято решение о возобновлении зрелищных мероприятий в ночные часы, полноценной работе кальянных.

Что касается масочного режима, то средства индивидуальной защиты будут не нужны на рынках, стадионах, детских площадках, остановках общественного транспорта и в местах отдыха. Однако их потребуют в самом общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах, магазинах, аптеках и зданиях органов власти.