Пекин, 29 мая, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Прибыль китайской корпорации Lenovo Group Limited по итогам 2021 финансового года составила $2 млрд, что является рекордным показателем за историю компании. Об этом пишет газета South China Morning Post.

(сс) MadFishDigital За компьютером

Китайский производитель компьютеров и другой электроники опубликовал отчётность по итогам финансового года, заканчивающегося в марте. Годовой доход Lenovo по итогам 2021 года составил $71,6 млрд, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

Прибыль компании за год выросла на 72% до $2 млрд. Это является рекордным показателем с 1994 года, когда Lenovo стала публичной компанией.

Продажи компьютеров, смартфонов и других электронных устройств Lenovov за год выросли на 18%. На эту сферу пришлось почти 90% годового дохода компании. Lenovo удалось сохранить лидерство на мировом рынке персональных компьютеров с долей 23,1%.

В Lenovo объясняют рекордную прибыль сохранявшимися в прошлом году последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за эпидемиологических ограничений люди старались приобрести или обновить технику для удалённой работы или учёбы.