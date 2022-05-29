29 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Билла Гейтса, который предрёк миру новую пандемию, сравнили со сбежавшим из психушки пациентом. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 12:39 — REGNUM Предупреждение основателя американской компании Microsoft Билла Гейтса о возможности возникновения новой пандемии (с вероятностью примерно 50%) в течение 20 ближайших лет, встретили с иронией в соцсетях. Многие полагают, что тем самым Гейтс лишь подтверждает свою причастность к разработке биологического оружия. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иероним Босх. Триптих (фрагмент). 1610

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«Так ты пандемию и приготовил», — такое обращение к Биллу Гейтсу написал Сергей Сергеев, которого поддержали еще почти 200 пользователей.

«Если Бог заберет всех Гейтсев и Соросов, то вероятность пандемий существенно уменьшится», — смеётся К.

«Сам читает, сам поёт, сам кадило подаёт, и сам себе ручку целует», — иронизирует в телеграм-чате ИА REGNUM Агафья.

Билл Гейтс World Economic Forum

«50%. То ли будет, то ли нет. Так и я могу. Не мешки же ворочать», — считает Александр Озоранский.

«В общем, признал искусственность последней пандемии», — считает Юлия.

«А почему его все слушают? Он кто, биолог? Вирусолог? Эпидемиолог? Медработник? Ветеринар, в конце концов? Не боится, что эпидемия скоро на его поганом языке вспыхнет?» — замечет Марина.

«Гейтс уже давно как террорист выступает — с его взглядами на существование человечества и людей», — отметила Ирина.

«Билл Гейтс продолжает выступать с мрачными прогнозами, но предусмотрительно не называет конкретную страну (или страны), в которой на деле может быть создан такой новый вирус, причем с гораздо большей степенью вероятности, чем неким биотеррористом из фильмов о Джеймсе Бонде», — написал в своем телеграм-канале сенатор Алексей Пушков.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Больной Билл и секта ВОЗ нуждаются в качественном галлоперидоле», — смеётся Владимир.

«С учетом количества биолабораторий США в мире очередной коллапс случится значительно раньше», — считает Светлана.

«Гейтс, похоже, имеет свои лаборатории по производству биооружия, вот и предсказывает с точностью до года, когда в принципе может предсказать до дня, часа и минуты», — развивает тему Александр Анисимов.

«Сколько Гейтс выделил денег на разработку этого биологического оружия?» — вопрошает Роман.

«Советы не доделали работу, и теперь бежавшие из психушки пациенты неожиданно трудоустроились в международные организации ВОЗ, ВЭФ, МВФ. Заняв руководящие должности и самоидентифицировав себя с прогрессивными гендерами Наполеона и двуполого ослика-Иа, готовы оседлать повестку нового мирового беспорядка», — развивает тему Елена.

«Сколько лет этому Нострадамусу? Может, пора ему уже? Надоел этот чернокнижник», — считает Олег Талуанов.

«Кучка маньяков — Гейтс, шваббра, гербйсиусиха и их хозяева — мечтает о мировом господстве, уничтожении человечества. И они далеко продвинулись на этом пути за последнее время. Но и люди просыпаются. Открываются глаза от иллюзий, видят истинное назначение ВЭФ, ВОЗ и др. античеловеческих организаций. Поэтому НИ-ЧЕ-ГО у этих нелюдей не получится. Противостоим! С нами Бог!» — поделился мнением Надин.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможности новой пандемии Билл Гейтс высказался 29 мая в интервью испанской газете El Diario. По его словам, это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил.

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