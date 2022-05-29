Москва, , 12:02 — REGNUM Российскими ракетными войсками и артиллерией поражены 62 пункта управления ВСУ, а также 596 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Цитата из видео «Специальный брифинг Минобороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии». youtube.com

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 183 самолета, 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 ЗРК, 3309 танков и других боевых бронированных машин, 1722 орудия полевой артиллерии и миномета, 447 установок реактивных систем залпового огня, 3270 единиц военной автомобильной спецтехники.

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