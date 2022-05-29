Воронеж, , 12:02 — REGNUM В Воронежской области в ковидные стационары за сутки попали 14 новых пациентов, данные размещены 29 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 28 мая, сообщалось о 47 воронежцах, попавших в больницы с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки в регионе подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, это на восемь случаев меньше, чем днём ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признан ещё 161 воронежец, умер один человек.

В общей сложности в Воронежской области официально подтвержден 384 781 случай заражения коронавирусом, выздоровели 374 678 человек, скончались 8 298 жителей региона.