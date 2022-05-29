Москва, , 11:59 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны в районе н.п. Новогригоровка Днепропетровской области сбит в воздухе один самолет Су-25 воздушных сил Украины. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Перехват ракеты средствами ПВО Mil.ru

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Кроме того, в районах н.п. Малые Проходы, Питомник Харьковской области, Миролюбовка Днепропетровской области и Нижняя Крынка ДНР уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

В районе н.п. Малая Камышеваха Харьковской области перехвачен украинский реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч».

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