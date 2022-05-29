29 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 12:32 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит никаких проблем в проживании армян в Азербайджане, так как это многонациональная, многоконфессиональная страна. По его словам, в Азербайджане комфортно проживают и пользуются всеми правами представители всех народов.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации по национальному и религиозному признаку. Права и безопасность проживающих в Азербайджане армян важны так же, как и других народов», — подчеркнул он.

Ильхам Алиев Официальное интернет-представительство президента России

Но азербайджанский народ жестко оценивает этот вопрос в социальных сетях:

Пользователи азербайджанских телеграм-каналов:

А Н: «Но всё же лучше: чемодан, лачинский коридор, Армения».

Эльхан Гусейнов: «Пусть едут к своим собратьям, им пушечное мясо нужно».

DSM: «А когда станут ходить с паспортами Азербайджана на преступников, живущих там, будут заводить уголовные дела? Ведь на местах изгнанных и убитых азербайджанцев заселились те, кто также приложил к этому руку или сам творил зверства. Хотя, может, убийцы сами сбегут оттуда, зная, что за преступления нужно будет отвечать?»

Информационно-аналитический портал Caliber публикует новости Азербайджана и мира в своем телеграм-канале:

@aydinjalil: «Надо поднимать вопрос о проживании азербайджанцев в Зангезуре и Гейче».

@Koba_719: «Сначала построим процветающий Азербайджан».

Саша: «Невозможно поставить вопрос об изгнании армян с территории Азербайджана. Просто если они не хотят принимать гражданство Азербайджана, значит, попадут под миграционное законодательство. Будут депортированы на законных основаниях. Как говорят, КОЛХОЗ — ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ!».

Рена Абдуллаева: «Абсолютно верно! Они ничем не лучше остальных народностей, проживающих в Азербайджане! Так что губу можно закатывать».

Polin: «Армяне столько зверств совершили против азербайджанцев, что теперь боятся, что как уйдёт РМК, то мы их перебьём как тараканов, поэтому и хотят особого права и статуса неприкосновенности. Потому что знают, что не смогут мирно с нами уживаться».

Автор телеграм-канала «UDudaka»:

Admin: «Не могут армяне, воевавшие против государства, иметь более широкие права и льготы, чем граждане, воевавшие ЗА это государство. Иначе абсурд получается».

Movsum Hajiyev: «Всё будет зеркально, пока они живут у нас, а наших там нет. Надо это исправить».

Автор телеграм-канала «Maira Baku»:

Admin: «Никто не гонит армян из мест их проживания и никогда не гнал. Они являются гражданами Азербайджана. Но за неумением жить в мире они предпочитают или воевать, или уезжать. При этом обвиняя всех и вся. Вот как-то так».

Рауф Казымов: «Копаем яму под себя на следующие десятилетия. Если Алиев такой гуманист, толерантист, мультикультуралист, белый голубь мира всех времён и народов, то почему он не ставит вопрос, что сколько армян по факту в Карабахе — и столько же они должны вернуть азербайджанцев в Зангезур. Если он говорит, Зангезур был исторически азербайджанским, то это получается односторонняя любовь-морковь к армянам».

@DLZ_TVOTR: «Он политик, и он говорит то, что от него Запад хочет услышать. Он продавливает наши интересы, когда надо войной, когда надо дипломатией. Сейчас армяне в отчаянии орут. Он же не хочет давать почву для лишних сохбятов со стороны Запада. Так что, как будет в реальности, еще надо посмотреть. А пока как и он, так и весь народ Азербайджана не забыли, что армяне тут делали. Карабах — всё-таки дело жизни Алиева».

Афет Велиханова в YouTube под новостным видеороликом канала «BUDROOO NEWS»:

Афет: «Карабах — это Азербайджан, был и есть, вас же не выгоняют, живите, но будет хорошо, если вы не будете враждовать».