Севастополь, 29 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Ещё 15 человек госпитализированы в коронавирусные стационары Севастополя, сообщили 29 мая в департаменте здравоохранения города.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки с выздоровлением после COVID-19 выписаны 28 пациентов. В ковид-стационарах на утром 29 мая остаются 166 человек, свободна 21 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

Ещё 42 севастопольца получили положительные результаты тестов на заражение коронавирусом. Накануне, 28 мая, сообщалось о 66 новых заразившихся. Скончался один пациент с COVID-19, ему было 75 лет.

В общей сложности в Севастополе было подтверждено 84 383 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 677 человек. Не смогли справиться с осложнениями на фоне инфекции 2 365 горожан.