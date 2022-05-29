Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В Россию прибыли ещё более 13,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сегодня, 29 мая, информирует пограничное управление ФСБ России.

Александр Погожев ИА REGNUM Волонтеры помогают донести к автобусу сумки

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев действует режим ЧС. В Россию с начала массовой эвакуации прибыли более 1,2 млн вынужденных переселенцев.