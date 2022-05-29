Москва, , 11:53 — REGNUM За минувшие сутки российскими высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления ВСУ, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Также уничтожена пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ» в районе н.п. Николаевка ДНР, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей в районе Богуславка Харьковской области, 5 складов боеприпасов в районах Красногоровка, Покровское ДНР, Северодонецк ЛНР и Безруков Харьковской области.

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