Вашингтон, , 11:53 — REGNUM В мире может возникнуть новая пандемия на протяжении ближайших 20 лет. Об этом 29 мая заявил основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс в интервью испанской газете El Diario.

Билл Гейтс World Economic Forum

«(Она) может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса», — сказал он

Также основатель Microsoft уточнил, что при таком варианте развития событий у человечества могли бы быть некоторые сведения для того, чтобы быстро придумать лечение и вакцину от такого вируса.

«Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил», — отметил Гейтс, указав, что это было бы очень страшным сценарием, так как в этом случае злоумышленники могут попробовать распространить вирус сразу в нескольких разных местах.

Помимо того, он добавил, что также новый вирус может появиться из мира природы, так как растущее человечество, по его мнению, вторгается во все новые экосистемы.

«Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — пояснил основатель Microsoft.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 300 млн человек было вакцинировано от коронавируса в Африке на сегодняшний день.