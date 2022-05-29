Киев, 29 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) исключила из своего состава по CS: GO игрока из России Кирилла Михайлова с ником «BoombI4». Информация об этом была опубликована на сайте клуба.

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«После завершения PGL Major Antwerp киберспортивный клуб NAVI исключил из активного ростера по CS: GO Кирилла «BoombI4» Михайлова. Причины решения связаны с высокими репутационными рисками для клуба и не являются результатом его игры», — говорится в заявлении. Пока неизвестно, кто заменит российского игрока.

ИА REGNUM напоминает, что NAVI имеет несколько составов по разным видам дисциплин — по CS: GO, Dota 2, PUBG (и PUBG Mobile), Apex Legends, Rainbow Six Siege, Quake Champions, Valorant, Brawl Stars, Wild Rift, Mobile Legends: Bang Bang, Garena Free Fire, Rocket League и Halo Infinite. В 2021 году команда по Counter-Strike: Global Offensive выиграла крупнейший в этой дисциплине турнир PGL Major Stockholm 2021.