Москва, 29 мая 2022, 11:50 — REGNUM Высокоточными ракетами большой дальности ВКС России уничтожен крупный арсенал ВСУ на складской территории одного из предприятий в Кривом Роге Днепропетровской области. Об этом 29 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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Кроме того, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и две артиллерийских батареи на огневых позициях.