Элиста, 29 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Элисте приступают к ликвидации очагов вредителей (ильмового листоеда). Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Torange.biz Вредитель

«С 23:00 мск 30 мая до 6:00 мск 31 мая будет производиться работа по ликвидации очагов вредителей (ильмового листоеда). Рекомендуем в указанное время воздержаться от нахождения в местах обработки», — предупреждают власти.

Борьбу с вредителями будут вести на аллеях и озеленённых улицах, в парках и скверах.