Астрахань, , 11:49 — REGNUM Бывший заместитель начальника стрелковой команды на станции Аксарайская-2 Астраханского отряда ведомственной охраны филиала ФГП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ» предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Астраханской области.

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Как полагает следствие, обвиняемый, не имея на то полномочий, ввёл для себя должность водителя. Для работы в этой должности он привлёк своего подчинённого, при этом освободив его от прежних обязанностей — он занимался, в том числе защитой охраняемых грузов, имущества и материальных ценностей на территории парков железнодорожной станции Аксарайская-2. Зарплата сотруднику была сохранена.

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СК с УФСБ России по Астраханской области. В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.