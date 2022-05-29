Луганск, , 11:45 — REGNUM ВСУ выпустили по Молодежному в ЛНР 4 мины. Об этом 29 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 11.30 с направления н.п. Золотое-4 по н.п. Молодежное с применением минометов 120 мм (4 мины)», — отмечается в сообщении.

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