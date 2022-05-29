Ростов-на-Дону, 29 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону выставил на торги подержанные иномарки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Здание администрации Ростова-на-Дону

Власти пустят с молотка шесть легковых машин Ford, Audi и Renault. Автомобили были выпущены от 18 до 10 лет назад. Общая стоимость иномарок составляет 3,3 млн рублей.

Победителя определят по итогам аукциона на повышение.