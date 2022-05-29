Донецк, , 11:43 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из БМ-21 «Град». Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️11:32 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 3 ракеты из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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