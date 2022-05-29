Севастополь, 29 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Севастополе 92 семьи сотрудников полиции стали новосёлами. 28 мая ключи от квартир в новом доме им вручил министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев вместе с губернатором Михаилом Развожаевым, сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ключи

Новый девятиэтажный дом специально для семей сотрудников УМВД России по Севастополю построили в Балаклаве. Три квартиры укомплектованы необходимой мебелью.

«Многодетная семья, молодая и семья, где есть ребёнок с особенными потребностями, заехали в полностью обустроенные квартиры», — сказал Михаил Развожаев.

Отметим, что это только первый жилой дом для семей сотрудников севастопольской полиции, в настоящее время ведётся разработка проектно-сметной документации на строительство ещё трёх домов.